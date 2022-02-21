https://tr.sputniknews.com/20220221/ryu-ve-luke-sahnede-capcom-street-fighter-6yi-resmen-duyurdu-1054082012.html

Ryu ve Luke sahnede: Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

Ryu ve Luke sahnede: Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

Capcom'un geçen hafta başlattığı geri sayımın sebebi ortaya çıktı. Japon şirket efsanevi dövüş oyunu Street Fighter'ın altıncı bölümünü resmen duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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street fighter

yaşam

video oyunları

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Japon şirket Capcom geçen hafta resmi web sitesinde 21 Şubat itibarıyla sona eren gizemli geri sayımın sebebini açıkladı. Geliştirici şirket, yeni Street Fighter oyununu duyurdu.Capcom, Street Fighter 6 için bir teaser yayınladı. Street Fighter 6 için yayınlanan kısa videoda Ryu ve Luke karakterleri yer aldı.Donanım Haber’in aktardığına göre Capcom, Street Fighter 6 ile ilgili ayrıntıları yaz aylarında açıklayacak.Çıkış tarihi belli olmayan dövüş oyununun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S için geliştirildiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20180328/street-fighter-dizi-oluyor-1032821487.html

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street fighter, video oyunları