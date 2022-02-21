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Ryu ve Luke sahnede: Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu
Ryu ve Luke sahnede: Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu
Capcom'un geçen hafta başlattığı geri sayımın sebebi ortaya çıktı. Japon şirket efsanevi dövüş oyunu Street Fighter'ın altıncı bölümünü resmen duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:03+0300
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street fighter
yaşam
video oyunları
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Japon şirket Capcom geçen hafta resmi web sitesinde 21 Şubat itibarıyla sona eren gizemli geri sayımın sebebini açıkladı. Geliştirici şirket, yeni Street Fighter oyununu duyurdu.Capcom, Street Fighter 6 için bir teaser yayınladı. Street Fighter 6 için yayınlanan kısa videoda Ryu ve Luke karakterleri yer aldı.Donanım Haber’in aktardığına göre Capcom, Street Fighter 6 ile ilgili ayrıntıları yaz aylarında açıklayacak.Çıkış tarihi belli olmayan dövüş oyununun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S için geliştirildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20180328/street-fighter-dizi-oluyor-1032821487.html
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street fighter, video oyunları

Ryu ve Luke sahnede: Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

16:03 21.02.2022 (güncellendi: 16:12 21.02.2022)
© YouTube/Street FighterStreet Fighter 6, teaser
Street Fighter 6, teaser - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© YouTube/Street Fighter
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Capcom'un geçen hafta başlattığı geri sayımın sebebi ortaya çıktı. Japon şirket efsanevi dövüş oyunu Street Fighter'ın altıncı bölümünü resmen duyurdu.
Japon şirket Capcom geçen hafta resmi web sitesinde 21 Şubat itibarıyla sona eren gizemli geri sayımın sebebini açıkladı. Geliştirici şirket, yeni Street Fighter oyununu duyurdu.
Capcom, Street Fighter 6 için bir teaser yayınladı. Street Fighter 6 için yayınlanan kısa videoda Ryu ve Luke karakterleri yer aldı.
Donanım Haber’in aktardığına göre Capcom, Street Fighter 6 ile ilgili ayrıntıları yaz aylarında açıklayacak.
Çıkış tarihi belli olmayan dövüş oyununun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S için geliştirildiği öğrenildi.
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