https://tr.sputniknews.com/20220221/sakaryada-ambalaj-fabrikasinda-yangin-1054062015.html

Sakarya’da ambalaj fabrikasındaki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Sakarya’da ambalaj fabrikasındaki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj, plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T03:19+0300

2022-02-21T03:19+0300

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sakarya

yangın

fabrika

türkiye

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Yangın, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında meydana geldi.Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.Fabrika yangını havadan da görüntülendi.

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sakarya, yangın, fabrika