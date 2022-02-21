https://tr.sputniknews.com/20220221/selvi-cumhurbaskaninin-gezisinde-keske-dedigim-konu-1054064417.html

Selvi: Cumhurbaşkanı’nın gezisinde 'keşke' dediğim konu

Selvi: Cumhurbaşkanı’nın gezisinde 'keşke' dediğim konu

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seyahatinden gözlemlerini köşesinde aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Dış... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T08:09+0300

2022-02-21T08:09+0300

2022-02-21T08:09+0300

politika

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan kapısı

afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053966468_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_124c7ef2f05f33496e6f5e7731075763.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seyahatinden gözlemlerini köşesinde aktardı.Selvi, yazısında iktidarın iyi ilişkileri olmadığı bazı ülkelerle normalleşme sürecine girdiğini anımsattı. “Dış politikada çok önemli bir dönüşümün yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Doğrusu bu değişimin temel parametrelerini öğrenmeyi çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanı’nın gezisinde bu imkâna sahip oldum” diyen Selvi, iç politikada da benzer bir dönüşüm yaşanmasını istedi."Dilerim yanılmam"Hürriyet yazarı, şu ifadeleri kullandı:"Dış gezi olunca, hep dış politikada yeni sürece ilişkin notlar aktardım. Gezi boyunca da bunu yapmaya çalışacağım. Ama dış politikadaki bu süreci yazarken keşke Cumhurbaşkanı iç politikada da benzer bir süreç başlatsa diye düşünmedim değil. Cumhurbaşkanı, COVID-19’a yakalandığında geçmiş olsun mesajı yayınlayan liderlere isimlerini vererek teşekkür etmişti. O günden bu yana da sert bir dil kullanmıyor. Sanki yumuşama işaretleri alıyor gibiyim. Dilerim yanılmam."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan kapısı, afrika