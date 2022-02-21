https://tr.sputniknews.com/20220221/son-24-saatte-85-bin-026-vaka-tespit-edildi-268-kisi-hayatini-kaybetti-1054089901.html
Son 24 saatte 85 bin 26 vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 85 bin 26 vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T19:29+0300
2022-02-21T19:29+0300
2022-02-21T19:56+0300
vaka
vaka sayısı
son dakika
koronavirüs
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24 saatlik verilere göre, 85 bin 26 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 461 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 402 olarak kaydedildi. Tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 999 bin 620’ye yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında son duruma ilişkin "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Kovid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" açıklamasını paylaştı.
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vaka, vaka sayısı, son dakika, koronavirüs
Son 24 saatte 85 bin 26 vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti
19:29 21.02.2022 (güncellendi: 19:56 21.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24 saatlik verilere göre, 85 bin 26 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 461 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 402 olarak kaydedildi.
Tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 999 bin 620’ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında son duruma ilişkin "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Kovid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" açıklamasını paylaştı.