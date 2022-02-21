https://tr.sputniknews.com/20220221/stoltenberg-rusyanin-donetsk-ve-luganski-tanimasini-kiniyorum-1054096857.html

Stoltenberg: Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını kınıyorum

Stoltenberg: Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını kınıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığını... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T23:58+0300

2022-02-21T23:58+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber, konuyla ilgili açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını söyleyerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşması'nı ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini söyleyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.Bu kararın ardından, NATO ülkelerinden Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor.İngiltere Başbakanı Johnson: Uluslararası hukukun ihlalidirİngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlalidir” uyarısında bulundu.Almanya: Minsk antlaşmalarına açıkça aykırıAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanımasını kınadı. Bu adımın doğu Ukrayna'daki itilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk antlaşmalarına açıkça aykırı olduğunu söyledi.Polonya: Ukrayna'ya karşı saldırganlık, yaptırımlar hemen devreye girmeliPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Rusya'nın kararı Ukrayna'ya karşı saldırganlık, yaptırımlar hemen devreye girmeli” dedi.

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jens stoltenberg, nato, lugansk, minsk, minsk anlaşması