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https://tr.sputniknews.com/20220221/stoltenberg-rusyanin-donetsk-ve-luganski-tanimasini-kiniyorum-1054096857.html
Stoltenberg: Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını kınıyorum
Stoltenberg: Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını kınıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığını... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T23:58+0300
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dünya
jens stoltenberg
nato
lugansk
minsk
minsk anlaşması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber, konuyla ilgili açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını söyleyerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşması'nı ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini söyleyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.Bu kararın ardından, NATO ülkelerinden Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor.İngiltere Başbakanı Johnson: Uluslararası hukukun ihlalidirİngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlalidir” uyarısında bulundu.Almanya: Minsk antlaşmalarına açıkça aykırıAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanımasını kınadı. Bu adımın doğu Ukrayna'daki itilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk antlaşmalarına açıkça aykırı olduğunu söyledi.Polonya: Ukrayna'ya karşı saldırganlık, yaptırımlar hemen devreye girmeliPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Rusya'nın kararı Ukrayna'ya karşı saldırganlık, yaptırımlar hemen devreye girmeli” dedi.
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jens stoltenberg, nato, lugansk, minsk, minsk anlaşması

Stoltenberg: Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını kınıyorum

23:58 21.02.2022
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber, konuyla ilgili açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını söyleyerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşması'nı ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini söyleyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:
"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."
Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.
Bu kararın ardından, NATO ülkelerinden Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor.

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