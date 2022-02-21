Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220221/suriyelileri-darp-edip-fidye-isteyen-5-kisi-tutuklandi-1054070508.html
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı
Van’da Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine gönderip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T11:42+0300
2022-02-21T11:42+0300
türkiye
van
kaçırma
fidye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054070483_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_817e7551162d3df570c9aeab92d0e600.jpg
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan araştırmada 17 Şubat 2022 günü saat 09.00 sıralarında 2 Suriye uyruklu şahsı zorla alıkoyarak darp eden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasp eden, tehdit edip yaralayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054070483_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7f1ea6e53e32050e78f68757d55a8a67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, kaçırma, fidye

Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

11:42 21.02.2022
© İHA / HARUN AKSU Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© İHA / HARUN AKSU
Abone olGoogle news
Van’da Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine gönderip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan araştırmada 17 Şubat 2022 günü saat 09.00 sıralarında 2 Suriye uyruklu şahsı zorla alıkoyarak darp eden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasp eden, tehdit edip yaralayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала