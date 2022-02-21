https://tr.sputniknews.com/20220221/suriyelileri-darp-edip-fidye-isteyen-5-kisi-tutuklandi-1054070508.html

Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

Van’da Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine gönderip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

kaçırma

fidye

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan araştırmada 17 Şubat 2022 günü saat 09.00 sıralarında 2 Suriye uyruklu şahsı zorla alıkoyarak darp eden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasp eden, tehdit edip yaralayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

türkiye

van

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van, kaçırma, fidye