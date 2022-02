https://tr.sputniknews.com/20220221/taht-oyunlari-yazarinin-kitaplari-marvel-cizgi-romani-oluyor-1054086757.html

'Taht Oyunları' yazarının virüslü mutant insanlarla ilgili kitap serisi, Marvel çizgi romanı oluyor

'Taht Oyunları' yazarının virüslü mutant insanlarla ilgili kitap serisi, Marvel çizgi romanı oluyor

George R. R. Martin'in 'Wild Cards' antolojisi bu kez Marvel çizgi roman dünyasının yeni üyesi olarak 1 Haziran'da piyasada olacak. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T18:13+0300

2022-02-21T18:13+0300

2022-02-21T18:34+0300

yaşam

george r. r. martin

game of thrones

taht oyunları

hbo

marvel

çizgi roman

dizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103318/85/1033188569_0:0:4164:2342_1920x0_80_0_0_017675baf896121280f257078e59727f.jpg

Epik fantezi yazarı George R. R. Martin'in (GRRM) A Song of Ice and Fire' (Buz ve Ateşin Şarkısı) roman serisinden HBO'nun uyarladığı 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin dünya çapında marka haline gelmesi sonrası Marvel ile anlaşma yaptı. Kendi çizgi film evreninden çekip çıkarılan süper kahraman filmleriyle beyazperdeyi istila eden Marvel, GRRM'nin 'Wild Cards World' antolojilerini çizgi roman serisine dönüştürecek. Martin anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:"Hayranlarımın zaten bildiği gibi, Wild Cards World kalbimde özel bir yere sahip. Marvel gibi bir endüstri titanının anlatıyı başından itibaren çizgi roman olarak üreteceğini duyurma ayrıcalığına sahip olmak, bana sonsuz keyif veriyor."GRRM ile bilimkurgu senaristi Melinda M. Snodgrass'ın editörlüğünde 1987'den beri devam eden 'Wild Cards World' antolojileri 40'tan fazla yazarın katkıda bulunduğu 28 kitabı kapsıyor. Epsilon Yayınevi'nin 'Vahşi Kartlar' diye çevirdiği antolojinin tanıtımlarında şöyle deniliyor: "2. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde uzaydan gelen bir virüs New York şehrinin üzerine saçılır. Virüsle temas edenlerin büyük kısmı ('siyah kızı çekerek') ölürken, enfekte olup hayatta kalanların çoğu deforme olmuş/biçim değiştirmiş yaratıklara ('jokerler'), çok küçük bir kısmı da süper güçlere sahip insanlara ('aslar') dönüşür. Asların bazıları yeteneklerini insanlığın hizmetine sunar. Bazılarıysa güçlerini kötülük için kullanırlar. Vahşi Kartlar, onların hikâyesidir.""15 Eylül, 1946’da, Vahşi Kart virüsü dünyaya yayıldı ve birçok kişinin mutasyona uğramasına neden oldu. 'Aslar' olağanüstü yeteneklere sahip olurken, 'Jokerler' tuhaf, zihinsel ve fiziksel engellerle lanetlendiler."Marvel için 'Wild Cards' çizgi roman serisi, 'Wolverine' yazarı Paul Cornell ve 'Daredevil' çizimleriyle tanınan sanatçı Mike Hawthorne tarafından geliştirilecek. "'Wild Cards' hala süper kahramanları benzersiz bir şekilde ele alan, çıkışından beri her şeyi etkilemiş olan ama yine de gücünü koruyan bir yaratılış hikayesi" açıklamasını yapan Cornell, "Bütün bu harika hikayeleri Marvel'daki doğal yuvalarına getirmek bir onur ve zevk. George, Melinda ve 'Wild Cards Collective'in geri kalanına süper kahraman efsanesini yeniledikleri için hak ettikleri itibarı kazandırmayı umuyorum. Artı: sırf şu sanata bakın” diye ekledi. Marvel'ın yeni çizgi romanının ilk sayısı 'Wild Cards: The Drawing of the Cards #1' adıyla 1 Haziran'da piyasada olacak.Bu arada video akış platformu Peacock da 'Wild Cards'ın TV dizisini geliştirme aşamasında.Diğer yandan Martin, aksiyon-rol yapma video oyunları üreten Japon firması From Software'in Hidetaka Miyazaki yönetmenliğindeki 'Elden Ring' oyunu için dünya geliştirmek, 'Game of Thrones'un öncesini anlatan 'House of the Dragon’ dizisinin yapımcılığını yürütmek gibi bir dizi projeyle meşgul. Ancak her kolunun altına çok sayıda karpuz sığdıran Martin'den giderek daha çok sayıda hayranı hayal kırıklığını dile getiriyor. Özellikle HBO'nun 'Game of Thrones' uyarlamasının sonundan inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrayan hayranları, GRRM'yi 'Buz ve Ateşin Şarkısı' kitap serisinin uzun zamandır beklenen sonunu yazmaktan başka her şeyi yapmakla suçluyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

george r. r. martin, game of thrones, taht oyunları, hbo, marvel, çizgi roman, dizi