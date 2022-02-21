https://tr.sputniknews.com/20220221/tartistigi-annesine-ates-acti-araya-giren-kardesini-oldurdu-1054064007.html

Tartıştığı annesine ateş açtı, araya giren kardeşini öldürdü

Tartıştığı annesine ateş açtı, araya giren kardeşini öldürdü

Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T07:15+0300

2022-02-21T07:15+0300

2022-02-21T07:15+0300

türkiye

erzurum

kavga

ölüm

kardeş

anne

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Palandöken ilçesinde 18 şubat akşamı gerçekleşen olayda Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu.Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. ​Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söyledi.

türkiye

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erzurum, kavga, ölüm, kardeş, anne