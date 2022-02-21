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Tartıştığı annesine ateş açtı, araya giren kardeşini öldürdü
Tartıştığı annesine ateş açtı, araya giren kardeşini öldürdü
Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T07:15+0300
2022-02-21T07:15+0300
türkiye
erzurum
kavga
ölüm
kardeş
anne
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Palandöken ilçesinde 18 şubat akşamı gerçekleşen olayda Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu.Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. ​Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söyledi.
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erzurum, kavga, ölüm, kardeş, anne

Tartıştığı annesine ateş açtı, araya giren kardeşini öldürdü

07:15 21.02.2022
© DHATartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü
Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesinin tedavisi sürüyor.
Palandöken ilçesinde 18 şubat akşamı gerçekleşen olayda Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu.
Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. ​Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.
Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söyledi.
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