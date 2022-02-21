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TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'
TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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TOGG, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşım yaptı. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı:
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togg, otomobil, yerli otomobil, elektrikli otomobil, üretim, gemlik, gemlik tesisi, paylaşım, twitter

TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'

17:05 21.02.2022 (güncellendi: 17:09 21.02.2022)
© AATOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'
TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.
TOGG, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşım yaptı.
Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi.
Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı:
"Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisin yüzde 79'u tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablolama yapıldı. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi. Bizi izlemeye devam edin."
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