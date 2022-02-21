https://tr.sputniknews.com/20220221/toggdan-gemlik-tesisindeki-calismalara-iliskin-yeni-paylasim-bizi-izlemeye-devam-edin-1054084942.html

TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım: 'Bizi izlemeye devam edin'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T17:05+0300

2022-02-21T17:05+0300

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üretim

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gemlik tesisi

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TOGG, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşım yaptı. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20220204/bddk-baskani-duyurdu-otomobil-kredilerine-togg-duzenlemesi-1053458308.html

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togg, otomobil, yerli otomobil, elektrikli otomobil, üretim, gemlik, gemlik tesisi, paylaşım, twitter