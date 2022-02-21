https://tr.sputniknews.com/20220221/trabzonda-toplu-tasima-soforlerine-ofke-kontrolu-egitiminde-tartisma-cikti-1054078605.html

Trabzon'da toplu taşıma şoförlerine 'öfke kontrolü eğitimi'nde tartışma çıktı

Trabzon'da toplu taşıma şoförlerine 'öfke kontrolü eğitimi'nde tartışma çıktı

Trabzon'da toplu taşıma hizmeti veren sürücülere insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemlerini öğretip, yolcu ve birbirleriyle doğru iletişim... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:47+0300

2022-02-21T14:47+0300

2022-02-21T14:55+0300

trabzon

türkiye

öfke kontrolü

eğitim

tartışma

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.'Şoförüme eğitim vereceksen bunu bileceğim'Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp, duruma tepkisini dile getirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na hitap eden Yılmaz, “Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Belediye olarak zaten büyün yetkiyi toplamışsın üzerine, eskiden kurulmuş sivil toplum örgütleri var.Bunların tamamını diskalifiye ediyorsunuz. Size çok saygı duyuyorum. Valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim" dedi.‘Kameraları görünce coşmayalım’Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, şunları söyledi:Belediye Başkanı Zorluoğlu'na karşılık veren Yılmaz, "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun” ifadelerini kullandı.Protokol imzalanamadıBaşkan Zorluoğlu, "Herkes önerisini yazılı bir şekilde tarafımıza sunsun” diyerek toplantıya sonlandırdı. Protokol imza töreni gerginlik üzerine yarıda kaldı, katılımcılar salondan ayrıldı.‘Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın’Taraflar salondan çıkarken bir oda başkanı ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, “Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım” dedi.

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trabzon, öfke kontrolü, eğitim, tartışma