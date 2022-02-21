https://tr.sputniknews.com/20220221/trakya-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1054080229.html

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T15:16+0300

2022-02-21T15:16+0300

2022-02-21T15:16+0300

türkiye

trakya

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbula-kuvvetli-yagis-uyarisi-1053562078.html

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