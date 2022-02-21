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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-21T15:16+0300
türkiye
trakya
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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trakya, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

15:16 21.02.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
İstanbul, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
7 Şubat, 15:04
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