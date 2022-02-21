https://tr.sputniknews.com/20220221/trumpin-sosyal-medyas-girisimi-truth-social-kullanicilara-sunuldu-1054065859.html
Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu
Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu
Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social', bugün itibarıyla Apple Store'da kullanıcılara sunuldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T09:09+0300
2022-02-21T09:09+0300
2022-02-21T09:16+0300
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abd
donald trump
truth social
apple store
sosyal medya
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak nitelendirilen şahsi girişimi 'Truth Social' bugün Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından başlatılan girişimi, halihazırda uygulama mağazasında indirilebiliyor.Hamle, geçen yılki 6 Ocak Kongre baskınından sonra başta Twitter ve Facebook'takiler olmak üzere tüm hesapları kapanan Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak tarif ediliyor.Trump, sosyal medya devlerinin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/melania-trump-muzayedede-kendi-nftsini-mi-satin-aldi-1053944955.html
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Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu
09:09 21.02.2022 (güncellendi: 09:16 21.02.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social', bugün itibarıyla Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak nitelendirilen şahsi girişimi 'Truth Social' bugün Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.
Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından başlatılan girişimi, halihazırda uygulama mağazasında indirilebiliyor.
Hamle, geçen yılki 6 Ocak Kongre baskınından sonra başta Twitter ve Facebook'takiler olmak üzere tüm hesapları kapanan Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak tarif ediliyor.
Trump, sosyal medya devlerinin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" demişti.