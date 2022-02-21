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https://tr.sputniknews.com/20220221/trumpin-sosyal-medyas-girisimi-truth-social-kullanicilara-sunuldu-1054065859.html
Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu
Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu
Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social', bugün itibarıyla Apple Store'da kullanıcılara sunuldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T09:09+0300
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dünya
abd
donald trump
truth social
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sosyal medya
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak nitelendirilen şahsi girişimi 'Truth Social' bugün Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından başlatılan girişimi, halihazırda uygulama mağazasında indirilebiliyor.Hamle, geçen yılki 6 Ocak Kongre baskınından sonra başta Twitter ve Facebook'takiler olmak üzere tüm hesapları kapanan Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak tarif ediliyor.Trump, sosyal medya devlerinin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" demişti.
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abd, donald trump, truth social, apple store, sosyal medya

Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

09:09 21.02.2022 (güncellendi: 09:16 21.02.2022)
© AFP 2022 / CHRIS DELMASTruth Social
Truth Social - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social', bugün itibarıyla Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak nitelendirilen şahsi girişimi 'Truth Social' bugün Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.
Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından başlatılan girişimi, halihazırda uygulama mağazasında indirilebiliyor.
Hamle, geçen yılki 6 Ocak Kongre baskınından sonra başta Twitter ve Facebook'takiler olmak üzere tüm hesapları kapanan Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak tarif ediliyor.
Trump, sosyal medya devlerinin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" demişti.
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