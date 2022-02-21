https://tr.sputniknews.com/20220221/trumpin-sosyal-medyas-girisimi-truth-social-kullanicilara-sunuldu-1054065859.html

Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

Eski ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya girişimi 'Truth Social', bugün itibarıyla Apple Store'da kullanıcılara sunuldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T09:09+0300

2022-02-21T09:09+0300

2022-02-21T09:16+0300

dünya

abd

donald trump

truth social

apple store

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054066322_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_ab70d6ea3bf15954c143116987e48a42.jpg

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak nitelendirilen şahsi girişimi 'Truth Social' bugün Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından başlatılan girişimi, halihazırda uygulama mağazasında indirilebiliyor.Hamle, geçen yılki 6 Ocak Kongre baskınından sonra başta Twitter ve Facebook'takiler olmak üzere tüm hesapları kapanan Trump'ın 'sosyal medyaya dönüşü' olarak tarif ediliyor.Trump, sosyal medya devlerinin aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220217/melania-trump-muzayedede-kendi-nftsini-mi-satin-aldi-1053944955.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, donald trump, truth social, apple store, sosyal medya