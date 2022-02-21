TÜBİTAK'la ilgili atama kararları Resmi Gazete'de: Başkanlığa yeniden Hasan Mandal atandı
01:25 21.02.2022 (güncellendi: 01:34 21.02.2022)
© AATürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
© AA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanlığı'na devam ederken, Haluk Bayraktar ve Boğaziçi Rektörü Naci İnci TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi oldu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.
© Fotoğraf : Resmi GazeteTÜBİTAK'la ilgili atama kararları
TÜBİTAK'la ilgili atama kararları
© Fotoğraf : Resmi Gazete