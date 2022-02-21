https://tr.sputniknews.com/20220221/tubitak-baskanligina-hasan-mandal-atandi-1054060845.html

TÜBİTAK'la ilgili atama kararları Resmi Gazete'de: Başkanlığa yeniden Hasan Mandal atandı

TÜBİTAK'la ilgili atama kararları Resmi Gazete'de: Başkanlığa yeniden Hasan Mandal atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanlığı'na devam ederken, Haluk Bayraktar ve Boğaziçi Rektörü Naci İnci TÜBİTAK... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T01:25+0300

2022-02-21T01:25+0300

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hasan mandal

tübitak

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)

resmi gazete

türkiye

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

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hasan mandal, tübitak, türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak), resmi gazete