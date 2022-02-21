https://tr.sputniknews.com/20220221/turkiye-yunanistan-pozitif-gundem-diyalogu-toplantisi-atinada-yapildi-1054091594.html

Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem"... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "samimi ve dostane bir atmosferde" geçen toplantıda taraflar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile “Enterprise Greece” arasında Mutabakat Zaptı imzalanmasına yönelik müzakerelere başlanması, Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması, Ortak Turizm Komisyonunun çalışmalarının ve Karma Ekonomik Komite toplantılarının yeniden canlandırılması başta olmak üzere 'Pozitif Gündem' belirli maddelerinde şu ana kadar kaydedilen ilerlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Toplantının gündeminde, iki ülke arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin yanı sıra ulaştırma ve telekomünikasyon sektörleri ile çevre sorunlarında iş birliğinin ilerletilmesi konuları da yer aldı.Taraflar, toplantının ardından 'Pozitif Gündem' girişiminin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını beyan etti.

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türkiye, yunanistan, toplantı