https://tr.sputniknews.com/20220221/uberin-buyuk-araclari-yeniden-hizmette-1054075447.html

Uber'in büyük araçları yeniden hizmette

Uber'in büyük araçları yeniden hizmette

Uber, Türkiye'de XL hizmetini Siyah Taksi adıyla geri getirdi. Uber Türkiye, lüks taksi sınıfındaki yeni hizmetin adının Uber Siyah Taksi olacağını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T13:28+0300

2022-02-21T13:28+0300

2022-02-21T13:33+0300

yaşam

uber

taksi

istanbul

ukome

hizmet

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102651/40/1026514073_0:35:1025:611_1920x0_80_0_0_521026ba75046af91fc7a651f87bdcee.jpg

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı.Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.Uber, lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı:

https://tr.sputniknews.com/20211005/uber-turkiyenin-abdli-yetkilisine-2-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1049534648.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uber, taksi, istanbul, ukome, hizmet, türkiye