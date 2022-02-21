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Uber'in büyük araçları yeniden hizmette
Uber'in büyük araçları yeniden hizmette
Uber, Türkiye'de XL hizmetini Siyah Taksi adıyla geri getirdi. Uber Türkiye, lüks taksi sınıfındaki yeni hizmetin adının Uber Siyah Taksi olacağını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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taksi
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Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı.Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.Uber, lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20211005/uber-turkiyenin-abdli-yetkilisine-2-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1049534648.html
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uber, taksi, istanbul, ukome, hizmet, türkiye

Uber'in büyük araçları yeniden hizmette

13:28 21.02.2022 (güncellendi: 13:33 21.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterUber
Uber - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Uber, Türkiye'de XL hizmetini Siyah Taksi adıyla geri getirdi. Uber Türkiye, lüks taksi sınıfındaki yeni hizmetin adının Uber Siyah Taksi olacağını duyurdu.
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı.
Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.
Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.
Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.
Uber, lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı:
"Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır."
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