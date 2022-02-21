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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/ukrayna-medyasi-zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyini-acil-toplantiya-cagirdi-1054092639.html
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı
Ukrayna medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını bildirdi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:07+0300
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Ukrainskaya Pravda gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “21 Şubat Pazartesi günü, Ulusal Savunma Konseyi’nin acil toplantısı gerçekleşecek. Toplantı saat 20.00 (TSİ 21.00) yapılacak” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna

Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

21:07 21.02.2022
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Andy Buchanan
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Ukrayna medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını bildirdi.
Ukrainskaya Pravda gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “21 Şubat Pazartesi günü, Ulusal Savunma Konseyi’nin acil toplantısı gerçekleşecek. Toplantı saat 20.00 (TSİ 21.00) yapılacak” ifadesini kullandı.
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