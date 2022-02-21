https://tr.sputniknews.com/20220221/ukrayna-medyasi-zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyini-acil-toplantiya-cagirdi-1054092639.html
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı
Ukrayna medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını bildirdi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:07+0300
2022-02-21T21:07+0300
2022-02-21T21:07+0300
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vladimir zelenskiy
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Ukrainskaya Pravda gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “21 Şubat Pazartesi günü, Ulusal Savunma Konseyi’nin acil toplantısı gerçekleşecek. Toplantı saat 20.00 (TSİ 21.00) yapılacak” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı
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Ukrayna medyası, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını bildirdi.
Ukrainskaya Pravda gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “21 Şubat Pazartesi günü, Ulusal Savunma Konseyi’nin acil toplantısı gerçekleşecek. Toplantı saat 20.00 (TSİ 21.00) yapılacak” ifadesini kullandı.