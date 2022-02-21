https://tr.sputniknews.com/20220221/ukraynali-milletvekili-isgal-iddialarindan-dolayi-bidena-dava-aciyor-psikolojik-travma-yaratti-1054059933.html
Ukraynalı milletvekili, 'işgal' iddialarından dolayı Biden’a dava açıyor: Psikolojik travma yarattı
Ukraynalı milletvekili, 'işgal' iddialarından dolayı Biden’a dava açıyor: Psikolojik travma yarattı
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın muhalif milletvekillerinden Kiva’nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ‘hazırlığı’ hakkındaki açıklamaları nedeniyle ABD... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T00:05+0300
2022-02-21T00:05+0300
2022-02-21T00:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
ilya kiva
işgal
dava
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'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi milletvekili İlya Kiva, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ‘hazırlığı’ hakkındaki açıklamaları nedeniyle uluslararası mahkemeler nezdinde dava açacağını belirtti.Kiva, “Uluslararası mahkemelere Biden hakkında dava talebi hazırlıyorum, Putin'in saldırısı ve Rusya ile savaş hakkındaki panik ve kışkırtıcı konuşmalarının bende yarattığı zihinsel ve psikolojik travma için” ifadelerini kullandı.Biden’ın eylemlerinin Amerikan demokrasisine ve Batı medyasının bağımsızlığına olan ‘inancını öldürdüğünü’ dile getiren Kiva, Amerikan liderinin ‘tahminlerinin’ bir türlü gerçekleşmediğini, fakat yarattıkları histerinin Ukrayna halkına ve ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini vurguladı.Ukraynalı vekil, “Biden, Rus istilası hikayesiyle yeniden korkutmaya ve panik yaratmaya başladı. Duygusal konuşarak, Rus ekonomisini paramparça etmek ve bu ülkeyi dışlanmış yapmakla tehdit etti. Aslında, Rus ekonomisinin ne hale geldiğini bilmiyorum, fakat histerisiyle Ukrayna ekonomisini çoktan gömdü” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/biden-donbassta-rusya-yanlilarinin-provokasyonlari-suruyor-1054015923.html
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Ukraynalı milletvekili, 'işgal' iddialarından dolayı Biden’a dava açıyor: Psikolojik travma yarattı
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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın muhalif milletvekillerinden Kiva’nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ‘hazırlığı’ hakkındaki açıklamaları nedeniyle ABD Başkanı Biden'a dava açacağı öğrenildi.
'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi milletvekili İlya Kiva, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ‘hazırlığı’ hakkındaki açıklamaları nedeniyle uluslararası mahkemeler nezdinde dava açacağını belirtti.
Kiva, “Uluslararası mahkemelere Biden hakkında dava talebi hazırlıyorum, Putin'in saldırısı ve Rusya ile savaş hakkındaki panik ve kışkırtıcı konuşmalarının bende yarattığı zihinsel ve psikolojik travma için” ifadelerini kullandı.
Biden’ın eylemlerinin Amerikan demokrasisine ve Batı medyasının bağımsızlığına olan ‘inancını öldürdüğünü’ dile getiren Kiva, Amerikan liderinin ‘tahminlerinin’ bir türlü gerçekleşmediğini, fakat yarattıkları histerinin Ukrayna halkına ve ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini vurguladı.
Ukraynalı vekil, “Biden, Rus istilası hikayesiyle yeniden korkutmaya ve panik yaratmaya başladı. Duygusal konuşarak, Rus ekonomisini paramparça etmek ve bu ülkeyi dışlanmış yapmakla tehdit etti. Aslında, Rus ekonomisinin ne hale geldiğini bilmiyorum, fakat histerisiyle Ukrayna ekonomisini çoktan gömdü” ifadelerini kullandı.