https://tr.sputniknews.com/20220221/vali-ciftci-test-veren-5-kisiden-2si-pozitif-meselenin-ne-kadar-ciddi-oldugunu-anlatmaya-yetiyor-1054092511.html

Vali Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2’si pozitif, meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor

Vali Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2’si pozitif, meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor

Çorum’da koronavirüs vaka oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor. Bu... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T21:12+0300

2022-02-21T21:12+0300

2022-02-21T21:12+0300

koronavirüs

koronavirüs

çorum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 5-11 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer alan Çorum'da, 937.32 olan oran 1205.82’ye yükseldi.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, katıldığı bir programda vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Çorum için tehlikenin henüz geçmediğini dile getiren Vali Çiftçi, "Hala tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, mesafe ve hijyen konusunda lütfen dikkatli olalım. Aşılarını yaptırmış olanlar hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Çünkü yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 85’i yüzde 90’ı hâlâ aşılarını yaptırmamış olanlar ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Bu konuya lütfen dikkat edelim” dedi.Çorum’daki aşılama oranlarını da paylaşan Vali Çiftçi, "1 ve 2 doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 84.7. Çorum, Türkiye ortalamasına yakın bir oranda. 12 yaş üstü 1 ve 2 doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 79,15. Ama ilimizde hem aşılama oranları yüksek hem de vaka oranları yüksek. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar şu anda en yüksek test vaka oranına ulaşmış durumdayız. Bugün arkadaşlarımızın bana verdiği son rakamlar, test vaka oranlarının yüzde 40’a ulaştığını gösteriyor. Yani bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor. Bu rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor” diye konuştu.

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koronavirüs, çorum