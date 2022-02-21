https://tr.sputniknews.com/20220221/vanda-gocmen-kacakciligina-4-gozalti-1054067049.html
Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı
Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T09:53+0300
2022-02-21T09:53+0300
2022-02-21T09:53+0300
türkiye
van
göçmen
gözaltı
kaçakçılık
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.
https://tr.sputniknews.com/20220213/vanda-polisten-kacan-kamyonette-18-kacak-gocmen-cikti-1053786747.html
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van, göçmen, gözaltı, kaçakçılık, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı
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Van'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.
Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.