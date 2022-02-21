https://tr.sputniknews.com/20220221/vanda-gocmen-kacakciligina-4-gozalti-1054067049.html

Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

Van'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T09:53+0300

2022-02-21T09:53+0300

2022-02-21T09:53+0300

türkiye

van

göçmen

gözaltı

kaçakçılık

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.

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van, göçmen, gözaltı, kaçakçılık, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)