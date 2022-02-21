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Yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 151 arttı
Yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 151 arttı
Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısı ocak ayında yıllık bazda yüzde 151 oranında arttı. En çok ziyaret edilen il İstanbul ve Edirne oldu. Yabancı... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T12:29+0300
2022-02-21T12:29+0300
türkiye
turist
kültür ve turizm bakanlığı
istanbul
edirne
rusya
bulgaristan
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen Yabancı Turist Sayısı Ocak`ta yıllık yüzde 151,41 oranında arttıEmniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.İlk sırada İstanbul var Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:İstanbul'da yüzde 61,76 artışla 791 bin 578 Turist geldi. Edirne'ye yüzde 11,55 artışla 148 bin 16 turist ve Antalya'ya yüzde 9,19 artışla 117 bin 801 turist giriş yaptı.4. sırada yer alan Artvin'e yabancı ziyaretçi girişinde yüzde 2,98 artış yaşanarak 38 bin 224 olurken, yüzde 2,41 turist artışı yaşayan Şırnak'a toplam giriş 30 bin 951 oldu.En çok Rusya'dan giriş yapıldı2022 yılında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Toplam 134 bin 215 kişi giriş yaptı yaklaşık yüzde 10'dan fazla ziyaretçi anlamına geliyor.İkinci sırada yer alan Bulgaristan'dan yüzde 8,58 artışla 109 bin 971 kişi ve yüzde 8,35 artışla İran'dan 106 bin 957 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.Almanya'dan Türkiye'ye 102 bin 572 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşirken, Irak'tan 52 bin 24 kişi geldi.
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turist, kültür ve turizm bakanlığı, istanbul, edirne, rusya, bulgaristan

Yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 151 arttı

12:29 21.02.2022
© AARusya'dan ilk turist kafilesi geldi
Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısı ocak ayında yıllık bazda yüzde 151 oranında arttı. En çok ziyaret edilen il İstanbul ve Edirne oldu. Yabancı ziyaretlerin milletlere göre sıralamasında ise ilk sırada Rusya, ikinci sırada Bulgaristan yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen Yabancı Turist Sayısı Ocak`ta yıllık yüzde 151,41 oranında arttı
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

İlk sırada İstanbul var

Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
İstanbul'da yüzde 61,76 artışla 791 bin 578 Turist geldi. Edirne'ye yüzde 11,55 artışla 148 bin 16 turist ve Antalya'ya yüzde 9,19 artışla 117 bin 801 turist giriş yaptı.
4. sırada yer alan Artvin'e yabancı ziyaretçi girişinde yüzde 2,98 artış yaşanarak 38 bin 224 olurken, yüzde 2,41 turist artışı yaşayan Şırnak'a toplam giriş 30 bin 951 oldu.

En çok Rusya'dan giriş yapıldı

2022 yılında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Toplam 134 bin 215 kişi giriş yaptı yaklaşık yüzde 10'dan fazla ziyaretçi anlamına geliyor.
İkinci sırada yer alan Bulgaristan'dan yüzde 8,58 artışla 109 bin 971 kişi ve yüzde 8,35 artışla İran'dan 106 bin 957 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.
Almanya'dan Türkiye'ye 102 bin 572 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşirken, Irak'tan 52 bin 24 kişi geldi.
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