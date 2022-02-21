Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220221/yarin-sabah-saatlerinden-itibaren-11-ilde--kuvvetli-yagis-bekleniyor-1054092451.html
Yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ildeki bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışların etkili olacağını... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:07+0300
2022-02-21T21:08+0300
yağış
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd45455ce186ea03400e06753c438578.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/trakya-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1054080229.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7dcb1fb9c7f44b9cdf10b57b73622e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yağış, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

21:07 21.02.2022 (güncellendi: 21:08 21.02.2022)
© İHAşimşek, sağanak, yağış
şimşek, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ildeki bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.
Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.
Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
15:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала