https://tr.sputniknews.com/20220221/yunanistanda-holiganlarin-cinayeti-sonrasi-futbol-taraftar-dernekleri-31-temmuza-dek-kapatildi-1054091848.html

Yunanistan'da holiganların cinayeti sonrası futbol taraftar dernekleri 31 Temmuz'a dek kapatıldı

Yunanistan'da holiganların cinayeti sonrası futbol taraftar dernekleri 31 Temmuz'a dek kapatıldı

Yunanistan'da 'cephanelik gibi' diye nitelenen futbol taraftar dernekleri, Selanik'te 19 yaşında bir öğrencinin holiganlar tarafından öldürülmesi sonrası, yeni... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T20:41+0300

2022-02-21T20:41+0300

2022-02-21T20:51+0300

spor

yunanistan

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Sporda şiddet ve yolsuzluğun giderek tırmandığı Yunanistan, 1 Şubat'ta Selanik şehrinde 19 yaşındaki Alkis Kambanos'un sokak ortasında holiganlar tarafından dövülerek ve bıçaklanarak öldürülmesinin şoku karşısında, tüm taraftar derneklerini 5 ay için kapatma yoluna gitti. Cinayetke ilgili 10 kişi yakalanırken, İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, bugün organize spor bağlantılı şiddetle mücadele için ağır hapis cezaları dahil daha sert ceza yönetmeliği açıkladı. Teodorikakos, taraftar derneklerinin faaliyet kurallarının geniş çaplı gözden geçirilmesi ve yeni faaliyet çerçevesine tabi kılınmasının ardından ancak 31 Temmuz'da açılabileceğini söyledi.İçişleri Bakanı, "Holiganlık, onlarca insanın ölümünden sorumlu olan küresel bir bela. Hükümet, siyasi partiler, futbol takımları ve oyuncular olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz. Şiddete karşı bu çabanın dışında kalmaya kimsenin hakkı yok" dedi. Parlamento onayı gereken yeni önlemlerin iktidar partisinin ötesinde geniş siyasi destek bulması bekleniyor. Polise göre, Selanik'teki cinayet, hem kentte hem ülke çapında örgütlenen ve şiddet olaylarına karışan futbol holiganlarıyla bağlantılı. Buna göre holiganlar, kurbana saldırmadan önce hangi futbol takımını desteklediğini tuttuğunu sordu, 'Aris' yanıtını alınca saldırdı. Cinayetin işlendiği Harilaou, Aris'in stadının bulunduğu semt. Aris taraftarını öldürenlerin PAOK'lu holiganlar olduğu üzerinde duruluyor.

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