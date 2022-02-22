Türkiye
Donetsk lideri Puşilin, 1995- 2004 arasında doğanların silah altına alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220222/1054107867.html
Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı
Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı
Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıkan dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:02+0300
2022-02-22T11:02+0300
multimedya
dubai
tenis
kovid-19
avustralya
aşı
novak djokovic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054107738_0:222:2852:1826_1920x0_80_0_0_b5b23a0ede9e265f444861d00206e5b9.jpg
dubai
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054107738_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_e6d252f309b00616ea7a0429c45bb098.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, dubai, tenis, kovid-19, avustralya, aşı, novak djokovic

Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı

11:02 22.02.2022
Abone olGoogle news
Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıkan dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan rakibi Lorenzo Musetti'yi yendi.
© REUTERS / SUHAIB SALEM

Dubai'deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti'yi 6-3, 6-3'lük setlerle yenmeyi başardı.

Dubai&#x27;deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti&#x27;yi 6-3, 6-3&#x27;lük setlerle yenmeyi başardı. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / SUHAIB SALEM

Dubai'deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti'yi 6-3, 6-3'lük setlerle yenmeyi başardı.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.

20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık&#x27;a katılamamıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / SUHAIB SALEM

20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.

Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer&#x27;i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / SUHAIB SALEM

Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söylemişti.

Djokovic, BBC&#x27;ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söylemişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / SUHAIB SALEM

Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söylemişti.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

Djokokovic, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" demişti.

Djokokovic, &quot;Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / SUHAIB SALEM

Djokokovic, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" demişti.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала