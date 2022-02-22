Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı

Dubai'deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti'yi 6-3, 6-3'lük setlerle yenmeyi başardı.
Dubai'deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti'yi 6-3, 6-3'lük setlerle yenmeyi başardı.
20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.
20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.
Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.
Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.
Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söylemişti.
Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söylemişti.
Djokokovic, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" demişti.
Djokokovic, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" demişti.