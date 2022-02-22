150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor

© DHARapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
1/5
© DHA
Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
© DHAUlusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
2/5
© DHA
Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
© DHARapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
3/5
© DHA
Rapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
© PixabayBinden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
4/5
© Pixabay
Binden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
© PixabayKomutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
5/5
© Pixabay
Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
1/5
© DHA
Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
2/5
© DHA
Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
3/5
© DHA
Rapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
4/5
© Pixabay
Binden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
5/5
© Pixabay
Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
30 Temmuz 2018, 12:04