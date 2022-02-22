150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor

© DHA 150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor © DHA

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Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı.