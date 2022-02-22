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150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor
Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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paskalya adası, heykel, şili

150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor

13:22 22.02.2022 (güncellendi: 13:34 22.02.2022)
© DHA150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
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Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı.
© DHARapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
© DHAUlusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
© DHARapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye
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© DHA
Rapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
© PixabayBinden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye
4/5
© Pixabay
Binden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
© PixabayKomutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor - Sputnik Türkiye
5/5
© Pixabay
Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
1/5
© DHA
Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
2/5
© DHA
Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
3/5
© DHA
Rapa Nui, Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunuyor.
4/5
© Pixabay
Binden fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.
5/5
© Pixabay
Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.
Paskalya Adası'ndaki Moai heykelleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2018
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