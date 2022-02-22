https://tr.sputniknews.com/20220222/48-yillik-kan-davasi-barisla-son-buldu-1054125703.html
48 yıllık kan davası barışla son buldu
48 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa'da sulama anlaşmazlığı nedeniyle 48 yıldır husumetli iki aile üyeleri düzenlenen toplu yemekle barıştı. Aileler arasındaki kavgalarda 6 kişi yaşamını... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T16:35+0300
2022-02-22T16:35+0300
2022-02-22T16:35+0300
türkiye
kan davası
şanlıurfa
aile
barış
yemek
vali
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Harran’ın Uzunyol Mahallesi’nde yaşayan Başak ile Damar aileleri arasında 48 yıl önce sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından başlayan husumette 6 kişi yaşamını yitirdi. Husumetli ailelerin barışması için kanaat önderleri her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı.Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Başak ve Damar aileleri mensupları, kent merkezindeki bir restoranda dualar eşliğinde barıştı. Düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri de katıldı.Duaların edilmesinin ardından iki ailenin ileri gelenleri husumetlerini sona erdirerek birbirlerine sarılarak barıştı. Törende aileleri husumetlerini sonlandırdıkları için kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bölgemiz bu kangren olan yaradan çok çekti. Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Her şeye rağmen Allah, barışı emrediyor. Bu barışı kabul edip olgunluk gösteren iki aile üyelerini tebrik ediyorum, ebediyen kardeş kalsınlar” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20191007/turkiyenin-kan-davasi-raporu-diyarbakir-istanbul-sanliurfa-ilk-ucte-1040334423.html
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48 yıllık kan davası barışla son buldu
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Şanlıurfa'da sulama anlaşmazlığı nedeniyle 48 yıldır husumetli iki aile üyeleri düzenlenen toplu yemekle barıştı. Aileler arasındaki kavgalarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.
Harran’ın Uzunyol Mahallesi’nde yaşayan Başak ile Damar aileleri arasında 48 yıl önce sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından başlayan husumette 6 kişi yaşamını yitirdi. Husumetli ailelerin barışması için kanaat önderleri her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Başak ve Damar aileleri mensupları, kent merkezindeki bir restoranda dualar eşliğinde barıştı.
Düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri de katıldı.
Duaların edilmesinin ardından iki ailenin ileri gelenleri husumetlerini sona erdirerek birbirlerine sarılarak barıştı.
Törende aileleri husumetlerini sonlandırdıkları için kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bölgemiz bu kangren olan yaradan çok çekti. Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Her şeye rağmen Allah, barışı emrediyor. Bu barışı kabul edip olgunluk gösteren iki aile üyelerini tebrik ediyorum, ebediyen kardeş kalsınlar” diye konuştu.