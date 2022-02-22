https://tr.sputniknews.com/20220222/57-cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turunun-parkuru-aciklandi-1054117129.html

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru belli oldu... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T13:35+0300

2022-02-22T13:35+0300

2022-02-22T13:35+0300

spor

bisiklet

yarış

cumhurbaşkanlığı

turnuva

1915 çanakkale köprüsü

parkur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054117103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f87d824fa98329788f856973fa92a04.jpg

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak.8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek. 57'nci yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak:10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (207 kilometre)11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1 kilometre)12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (122,5 kilometre)13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 kilometre)14 Nisan: Manisa - Ayvalık (191,3 kilometre)15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 kilometre)16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (135,8 kilometre)17 Nisan: İstanbul - İstanbul (143 kilometre)1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçilecekDünyanın ilk ve yegane 'Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı' olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve Türkiye'nin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek.7. etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit-Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak.Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından organizasyon İstanbul'da son bulacak.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.Emin Müftüoğlu: Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruzTürkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon öncesinde yenilenen parkurla ilgili şu ifadeleri kullandı:Turun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesiyle ilgili olarak Müftüoğlu, "Bisiklet sporu ve ülkemiz adına gurur kaynağımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen bu projeye emek veren herkese şükranlarımı sunmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/fransadan-bisikletle-yola-cikan-cift-antalyada-hava-sogukken-caya-davet-edilmek-cok-guzel-duygu-1052924901.html

https://tr.sputniknews.com/20220214/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-antalya-bisiklet-turunda-pedal-cevirdi-1053803122.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bisiklet, yarış, cumhurbaşkanlığı, turnuva, 1915 çanakkale köprüsü, parkur