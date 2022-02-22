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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-1054137297.html
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyarak aslında Ukrayna’ya yönelik işgali başlattığını öne sürdü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:29+0300
2022-02-22T22:55+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna krizi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, Çarşamba gününden itibaren Rusya’ya yeni yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyurdu.ABD lideri, yeni yaptırımların Rusya’nın kamu borcunu etkileyeceğini söyledi.Yaptırımların ayrıca Rus elitleri kapsayacağını dile getiren Biden, 2 Rus bankasına karşı engelleyici tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:
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ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok

22:29 22.02.2022 (güncellendi: 22:55 22.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyarak aslında Ukrayna’ya yönelik işgali başlattığını öne sürdü.
Ukrayna krizi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, Çarşamba gününden itibaren Rusya’ya yeni yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyurdu.
ABD lideri, yeni yaptırımların Rusya’nın kamu borcunu etkileyeceğini söyledi.
Yaptırımların ayrıca Rus elitleri kapsayacağını dile getiren Biden, 2 Rus bankasına karşı engelleyici tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.
Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:
Başkan Putin tuhaf bir şekilde bu iki Ukrayna bölgesinin artık Ukrayna'nın bir parçası olmadığını iddia ettiğini söyledi. Zorla daha fazla toprak almak için bir mantık kuruyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı.
Donbas'taki bölgelerin tanınması uluslararası hukukun ihlali.
Rusya kısa süre önce Ukrayna’nın büyük bir bölümünü keserek çıkardığını açıkladı
2 Rus bankası yaptırım listesinde.
Yaptırımların ilk dilimini empoze ediyoruz ve Rusya gerginliği artırdıkça yaptırımları artırmaya devam edeceğiz.
Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok.
Rus kuvvetleri, savaş uçakları ve saldırı füze sistemleri de dahil olmak üzere kuzeyden Ukrayna'ya saldırmak için Belarus'ta mevzilenmiş durumda. Rusya'nın donanma gemileri, amfibi hücum gemileri, füze kruvazörleri ve denizaltılar da dahil olmak üzere Karadeniz'de Ukrayna'nın güneyinde tatbikat yapıyor. Rusya'nın hareket malzemeleri, kan ve tıbbi malzeme ve sınırda mevzii var.
Milyonlarca kişinin acı çekmesine izin veremeyiz. Rusya'nın bir sonraki adımı ne olursa olsun birlikle ve kararlılıkla karşılık vermeye hazırız.
Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız.
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