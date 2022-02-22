ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok

Başkan Putin tuhaf bir şekilde bu iki Ukrayna bölgesinin artık Ukrayna'nın bir parçası olmadığını iddia ettiğini söyledi. Zorla daha fazla toprak almak için bir mantık kuruyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı. Başkan Putin tuhaf bir şekilde bu iki Ukrayna bölgesinin artık Ukrayna'nın bir parçası olmadığını iddia ettiğini söyledi. Zorla daha fazla toprak almak için bir mantık kuruyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı.

Donbas'taki bölgelerin tanınması uluslararası hukukun ihlali. Donbas'taki bölgelerin tanınması uluslararası hukukun ihlali.

Rusya kısa süre önce Ukrayna’nın büyük bir bölümünü keserek çıkardığını açıkladı Rusya kısa süre önce Ukrayna’nın büyük bir bölümünü keserek çıkardığını açıkladı

2 Rus bankası yaptırım listesinde. 2 Rus bankası yaptırım listesinde.

Yaptırımların ilk dilimini empoze ediyoruz ve Rusya gerginliği artırdıkça yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Yaptırımların ilk dilimini empoze ediyoruz ve Rusya gerginliği artırdıkça yaptırımları artırmaya devam edeceğiz.

Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok.

Rus kuvvetleri, savaş uçakları ve saldırı füze sistemleri de dahil olmak üzere kuzeyden Ukrayna'ya saldırmak için Belarus'ta mevzilenmiş durumda. Rusya'nın donanma gemileri, amfibi hücum gemileri, füze kruvazörleri ve denizaltılar da dahil olmak üzere Karadeniz'de Ukrayna'nın güneyinde tatbikat yapıyor. Rusya'nın hareket malzemeleri, kan ve tıbbi malzeme ve sınırda mevzii var. Rus kuvvetleri, savaş uçakları ve saldırı füze sistemleri de dahil olmak üzere kuzeyden Ukrayna'ya saldırmak için Belarus'ta mevzilenmiş durumda. Rusya'nın donanma gemileri, amfibi hücum gemileri, füze kruvazörleri ve denizaltılar da dahil olmak üzere Karadeniz'de Ukrayna'nın güneyinde tatbikat yapıyor. Rusya'nın hareket malzemeleri, kan ve tıbbi malzeme ve sınırda mevzii var.

Milyonlarca kişinin acı çekmesine izin veremeyiz. Rusya'nın bir sonraki adımı ne olursa olsun birlikle ve kararlılıkla karşılık vermeye hazırız. Milyonlarca kişinin acı çekmesine izin veremeyiz. Rusya'nın bir sonraki adımı ne olursa olsun birlikle ve kararlılıkla karşılık vermeye hazırız.