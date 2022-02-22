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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-disisleri-bakani-blinkenden-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararina-tepki-1054099916.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:18+0300
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ukrayna krizi
abd
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Blinken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneği''Devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var" diyen Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir" iddiasında bulundu.Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacak, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceğiz” dedi.
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abd, antony blinken, donetsk

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

02:18 22.02.2022
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Blinken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Putin'in sözde 'Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerin'" "bağımsız" olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır."

'Uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneği''

Devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var" diyen Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir" iddiasında bulundu.
Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacak, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceğiz” dedi.
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