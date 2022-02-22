https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-disisleri-bakani-blinkenden-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararina-tepki-1054099916.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T02:18+0300

2022-02-22T02:18+0300

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ukrayna krizi

abd

antony blinken

donetsk

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Blinken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneği''Devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var" diyen Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir" iddiasında bulundu.Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacak, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceğiz” dedi.

donetsk

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abd, antony blinken, donetsk