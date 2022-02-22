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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:18+0300
2022-02-22T02:18+0300
2022-02-22T02:18+0300
ukrayna krizi
abd
antony blinken
donetsk
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Blinken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneği''Devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var" diyen Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir" iddiasında bulundu.Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacak, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceğiz” dedi.
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Blinken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başkan Putin'in sözde 'Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerin'" "bağımsız" olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır."
'Uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneği''
Devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var" diyen Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir" iddiasında bulundu.
Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacak, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceğiz” dedi.