https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetleri-ile-ticari-faaliyetleri-yasakladi-1054100506.html
ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı
ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:47+0300
2022-02-22T02:47+0300
2022-02-22T02:47+0300
ukrayna krizi
abd
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lugans halk cumhuriyeti
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/beyaz-saray-biden-donetsk-ve-luganska-yaptirim-uygulayacak-1054096328.html
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abd, joe biden, lugans halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti
ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.
Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.