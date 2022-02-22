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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetleri-ile-ticari-faaliyetleri-yasakladi-1054100506.html
ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı
ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:47+0300
2022-02-22T02:47+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
lugans halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/beyaz-saray-biden-donetsk-ve-luganska-yaptirim-uygulayacak-1054096328.html
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abd, joe biden, lugans halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti

ABD, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ticari faaliyetleri yasakladı

02:47 22.02.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.
Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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Beyaz Saray: Biden, Donetsk ve Lugansk'a yaptırım uygulayacak
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