https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-genelkurmay-baskanligi-ukrayna-natonun-onemli-bir-ortagidir-1054099543.html

ABD Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır

ABD Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donestk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T01:55+0300

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ukrayna krizi

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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html

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abd, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, lugans halk cumhuriyeti, nato