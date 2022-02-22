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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-lvivdeki-diplomatlarini-polonyaya-gonderiyor-1054102516.html
ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T05:08+0300
2022-02-22T05:12+0300
abd
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki 'güvenlik endişeleri' nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi. Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıklamıştı.
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abd, ukrayna, polonya, antony blinken

ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor

05:08 22.02.2022 (güncellendi: 05:12 22.02.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki 'güvenlik endişeleri' nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı.
Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi.
Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.
Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıklamıştı.
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