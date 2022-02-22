https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-lvivdeki-diplomatlarini-polonyaya-gonderiyor-1054102516.html
ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T05:08+0300
2022-02-22T05:08+0300
2022-02-22T05:12+0300
abd
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052488887_0:104:1200:779_1920x0_80_0_0_ed037037d68178941be140523236926c.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki 'güvenlik endişeleri' nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi. Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıklamıştı.
ukrayna
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052488887_151:0:1200:787_1920x0_80_0_0_948c84af82459bc39116f14518223b8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, polonya, antony blinken
ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor
05:08 22.02.2022 (güncellendi: 05:12 22.02.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki 'güvenlik endişeleri' nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı.
Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi.
Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.
Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıklamıştı.