https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-lvivdeki-diplomatlarini-polonyaya-gonderiyor-1054102516.html

ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor

ABD, Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T05:08+0300

2022-02-22T05:08+0300

2022-02-22T05:12+0300

abd

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki 'güvenlik endişeleri' nedeniyle yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini söyledi. Blinken, diplomatik personellerin Ukrayna'daki çalışmalara devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri döneceğini ifade etti.Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıklamıştı.

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abd, ukrayna, polonya, antony blinken