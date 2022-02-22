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Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni
Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni
Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da giriş izni verileceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.
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ab, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, koronavirüs aşısı

Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni

17:45 22.02.2022 (güncellendi: 18:01 22.02.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAB bayrak
AB bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da giriş izni verileceğini açıkladı.
Salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.
Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.
Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.
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