https://tr.sputniknews.com/20220222/abden-dsonun-onayladigi-tum-asilara-gecis-izni-1054128569.html

Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni

Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da giriş izni verileceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:45+0300

2022-02-22T17:45+0300

2022-02-22T18:01+0300

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Salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.

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ab, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, koronavirüs aşısı