https://tr.sputniknews.com/20220222/abden-dsonun-onayladigi-tum-asilara-gecis-izni-1054128569.html
Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni
Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni
Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da giriş izni verileceğini açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:45+0300
2022-02-22T17:45+0300
2022-02-22T18:01+0300
koronavirüs
ab
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810072_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0590fd80eacedbe48381977c358a669.jpg
Salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810072_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d83d6633be58ed08a3dbb02051fb536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, koronavirüs aşısı
Sinovac dahil: AB'den DSÖ'nün onayladığı tüm aşılara geçiş izni
17:45 22.02.2022 (güncellendi: 18:01 22.02.2022) Abone ol
Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıları olanlara da giriş izni verileceğini açıkladı.
Salgın boyunca Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı verdi. Bu aşılar arasında Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.
Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.
Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda uçuş saatinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testinin belgesini isteyebilecek.