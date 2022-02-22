https://tr.sputniknews.com/20220222/adnan-oktar-orgutu-tutuklularina-kitapcikli-yanit-halki-kiskirttilar-1054107133.html

Adnan Oktar örgütü tutuklularına kitapçıklı yanıt: 'Halkı kışkırttılar'

Adnan Oktar örgütü tutuklularına kitapçıklı yanıt: 'Halkı kışkırttılar'

Yerel mahkemece Adnan Oktar Organize Suç Örgütü üyelerine 9 bin 803'er yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce incelenirken... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T10:45+0300

2022-02-22T10:45+0300

2022-02-22T10:45+0300

türkiye

adnan oktar

suç

suç duyurusu

organize suç örgütü

kadın

kitapçık

mahkeme

dava

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa çeşitli suçlardan ayrı ayrı verdiği 9 bin 803 yıllık hapis cezası ile yine çeşitli suçlardan 80 sanığa 3 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezalarını incelemeye devam ediyor.Yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıkların ise İstinaf'daki dosyaya dindar ve milliyetçi olduklarını öne sürdükleri dilekçeler sunduğu öğrenildi. Müştekilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu ise 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Cinsel Sömürü Sistemi ve Kadınlar Üzerinden Din İstismarı' isimli kitapçık hazırlayarak İstinaf'a sundu.Avukat Maraşlıoğlu, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü, İstinaf'ta görülmekte olan dosyaya her gün 'Biz çok dindar, Türk adet ve göreneklerine uygun yaşayan milliyetçi mukaddesatçı insanlarız. Adnan Oktar ilim irfan faaliyetleriyle ilgilenen dünya çapında bir yazardır' minvalinde örgütsel şekilde toplu dilekçeler vermektedir" dedi.'Çıplaklık ve ayetleri̇ aynı anda paylaşarak halkı kışkırttılar'Sanıkların iddialarının tam tersi yönünde hayat yaşadıklarını vurgulayan Maraşlıoğlu, "Dilekçelerin tam tersine içinde her türlü sapıklığın, çıplaklığın olduğu kadının cinsel obje olarak kullanıldığı resimlerin neredeyse tamamı Adnan Oktar'ın evinde çekilmiş, daha sonra sosyal medyalarından ayet ve dini söylemlerle paylaşıp iddianamede yer aldığı ve ispat edildiği şekliyle halkı kışkırtıp daha sonra tazminat davaları açarak örgüte milyonlarca lira gelir getirdiklerini, yazdıkları dilekçelerin aksine bir yaşam sürdürdüklerini yorumsuz olarak fotoğraflarla koymak istedim" ifadelerini kullandı.'İnsanları aldatmak üzeri̇ne olduğunu göstermek i̇çi̇n di̇lekçemde yer verdi̇m'Maraşlıoğlu, kitapçığın sonunda yer verdiği 'Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlarla' ilgili ise "Sevgi ve barış söyleminin tamamen insanları aldatmak ve kandırmak üzerine olduğunu göstermek için dilekçede yer verdim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210429/adnan-oktar-davasinda-bir-kisi-daha-itirafci-olmak-istedi-1044382341.html

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