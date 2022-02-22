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Ahmet Hakan: Akbaşoğlu ve enflasyon
Ahmet Hakan: Akbaşoğlu ve enflasyon
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Avrupa’nın bazı ülkelerinde yüzde 7 artan... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T07:23+0300
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türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
enflasyon
ak parti
ahmet hakan
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Hakan, bugünkü yazısında Akbaşoğlu’nun Habertürk’te katıldığı programda kullandığı “Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış” şeklindeki ifadeleri paylaştı.Programın sunucusu gazeteci Kübra Par’ın uyarısına rağmen Akbaşoğlu’nun bu ifadelerinde ısrar ettiğini hatırlatan Hakan, şunları yazdı:"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur."
https://tr.sputniknews.com/20220221/enflasyon-hesabiyla-gundem-olmustu-ak-partili-akbasoglundan-aciklama--1054076978.html
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muhammet emin akbaşoğlu, enflasyon, ak parti, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Akbaşoğlu ve enflasyon

07:23 22.02.2022
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Avrupa’nın bazı ülkelerinde yüzde 7 artan enflasyonun ardından fiyatların 7 kat arttığı iddiasını taşıyan enflasyon hesabını eleştirdi.
Hakan, bugünkü yazısında Akbaşoğlu’nun Habertürk’te katıldığı programda kullandığı “Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış” şeklindeki ifadeleri paylaştı.
Programın sunucusu gazeteci Kübra Par’ın uyarısına rağmen Akbaşoğlu’nun bu ifadelerinde ısrar ettiğini hatırlatan Hakan, şunları yazdı:
"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur."
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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