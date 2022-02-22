https://tr.sputniknews.com/20220222/ahmet-hakan-akbasoglu-ve-enflasyon-1054103538.html

Ahmet Hakan: Akbaşoğlu ve enflasyon

Ahmet Hakan: Akbaşoğlu ve enflasyon

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Avrupa’nın bazı ülkelerinde yüzde 7 artan... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T07:23+0300

2022-02-22T07:23+0300

2022-02-22T07:23+0300

türkiye

muhammet emin akbaşoğlu

enflasyon

ak parti

ahmet hakan

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Hakan, bugünkü yazısında Akbaşoğlu’nun Habertürk’te katıldığı programda kullandığı “Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış” şeklindeki ifadeleri paylaştı.Programın sunucusu gazeteci Kübra Par’ın uyarısına rağmen Akbaşoğlu’nun bu ifadelerinde ısrar ettiğini hatırlatan Hakan, şunları yazdı:"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur."

https://tr.sputniknews.com/20220221/enflasyon-hesabiyla-gundem-olmustu-ak-partili-akbasoglundan-aciklama--1054076978.html

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muhammet emin akbaşoğlu, enflasyon, ak parti, ahmet hakan