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AK Parti Rize İl Başkanı Alim'den CHP’li belediyeye: Çiftçiye elektriği bedava verin
AK Parti Rize İl Başkanı Alim'den CHP’li belediyeye: Çiftçiye elektriği bedava verin
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ açıklamasını hatırlatarak “Alacağın belediyede elektriği bedava vereceksin... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T21:28+0300
2022-02-22T21:27+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
mhp
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Şanlıurfa’ya Aralık ayında ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, burada yaptığı açıklama ile “Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti Rize İl Başkanlığı bir çalışma yürüterek Fındıklı Belediyesine belediye meclis üyeleri vasıtası ile ‘Çiftçilerin elektriği bedava kullanması’ yönünde bir önerge sundu. Önergenin sümen altı edildiğini öne süren AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, “Fındıklı’da belediye kazanılmış, orada da çiftçilerimiz var. Tarım ve çay çiftçisi. Elektriği bedava verin” dedi.Verdikleri önergenin CHP’li belediye tarafından gündeme alınmadığını dile getiren Alim, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da bir söz söylemişti ‘Belediyeyi bize verin elektriği bedava vereceğiz’ demişti. Fındıklı’da bir tane CHP tarafından yönetilen belediye var. Bizim arkadaşlarımız bir önerge verdi. Orada da çay çiftçimiz var. Elektriği bedava verin. Böyle bir önerge verdiler ama maalesef sumen altı yapıldı, gündeme bile alınmıyor. Buradan biz kamuoyu ile paylaşıyoruz. CHP Fındıklı yönetimine de söylüyoruz. Genel başkanınızın sözünü yerde bırakmayın, çiğnetmeyin. Genel başkanınız açıklama yapmış hemşerilerimizde Fındıklı’da size teveccüh göstermiş. Bizde elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Biz hemşerilerimizin lehinde olacak her şeyde varız. Daha önce su ile alakalı 38 milyonluk ama yine artışlarla yükselecek bir proje vardı. İller Bankası’ndan geçmesiyle alakalı biz en büyük desteği verdik. Fındıklılı hemşerilerimiz bundan istifade etsinler. Etmeleri de gerekiyor. Bizim anlayışımızda hizmet var. Biz bunu söyledik. Hatta o zaman söylediler ki diğer hizmetlerle alakalı destek bekliyoruz. Şimdi tekrardan kendi genel başkanlarının ortaya atmış olduğu hemşerilerimize çok güzel imkanlar sunacak olan, elektriğin Fındıklı’da ki çiftçi olan hemşerilerimize bedava verilmesiyle ilgili biz önergeyi verdik. Sumen altı yapmasınlar, çıkarsınlar, gündeme getirsinler. Hemen ne gerekiyorsa bizde dahil yapalım, Fındıklı elektriği bedava kullanabilsin” ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız kandili yakarız diyor, o kandil yakıyor'MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gönderdiği kandili de hatırlatan Alim, “CHP Genel Başkanı’nın öyle bir söylemi var. Fındıklı’da da belediye ellerinde. Kendisi elektriği bedava kullandıracakken, kandil kullanmaya başlamış. Bizim Cumhur İttifakımız’ın mensubu olan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı’mızda kendisine ilk kandili gönderdi. Cumhurbaşkanımız kandili yakarız diyor, o kandil yakıyor. Şaşırdı hangi kandili yakacağını. Diğerine ses çıkaramadığı için ancak kandil yakıyor. Bu sistemle kendisi kandil yakmaya başlayan bir kişi, elektriği çiftçilerimize bedava kullandırmayı vaat ediyor. Sıkıntı yok, yaparsa biz memnun oluruz. Çıkarız teşekkür ederiz. Çıksınlar Fındıklı’da elektriği çiftçiye bedava yapsınlar, biz tüm desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, mhp

AK Parti Rize İl Başkanı Alim'den CHP’li belediyeye: Çiftçiye elektriği bedava verin

21:28 22.02.2022
© HASAN FEHMİ DEMİR - OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA-AW550620AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© HASAN FEHMİ DEMİR - OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA-AW550620
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AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ açıklamasını hatırlatarak “Alacağın belediyede elektriği bedava vereceksin. Fındıklı kazanılmış. Orada da çiftçilerimiz var. Tarım ve çay çiftçisi. Elektriği bedava verin” dedi.
Şanlıurfa’ya Aralık ayında ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, burada yaptığı açıklama ile “Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen AK Parti Rize İl Başkanlığı bir çalışma yürüterek Fındıklı Belediyesine belediye meclis üyeleri vasıtası ile ‘Çiftçilerin elektriği bedava kullanması’ yönünde bir önerge sundu. Önergenin sümen altı edildiğini öne süren AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, “Fındıklı’da belediye kazanılmış, orada da çiftçilerimiz var. Tarım ve çay çiftçisi. Elektriği bedava verin” dedi.
Verdikleri önergenin CHP’li belediye tarafından gündeme alınmadığını dile getiren Alim, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da bir söz söylemişti ‘Belediyeyi bize verin elektriği bedava vereceğiz’ demişti. Fındıklı’da bir tane CHP tarafından yönetilen belediye var. Bizim arkadaşlarımız bir önerge verdi. Orada da çay çiftçimiz var. Elektriği bedava verin. Böyle bir önerge verdiler ama maalesef sumen altı yapıldı, gündeme bile alınmıyor. Buradan biz kamuoyu ile paylaşıyoruz. CHP Fındıklı yönetimine de söylüyoruz. Genel başkanınızın sözünü yerde bırakmayın, çiğnetmeyin. Genel başkanınız açıklama yapmış hemşerilerimizde Fındıklı’da size teveccüh göstermiş. Bizde elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Biz hemşerilerimizin lehinde olacak her şeyde varız. Daha önce su ile alakalı 38 milyonluk ama yine artışlarla yükselecek bir proje vardı. İller Bankası’ndan geçmesiyle alakalı biz en büyük desteği verdik. Fındıklılı hemşerilerimiz bundan istifade etsinler. Etmeleri de gerekiyor. Bizim anlayışımızda hizmet var. Biz bunu söyledik. Hatta o zaman söylediler ki diğer hizmetlerle alakalı destek bekliyoruz. Şimdi tekrardan kendi genel başkanlarının ortaya atmış olduğu hemşerilerimize çok güzel imkanlar sunacak olan, elektriğin Fındıklı’da ki çiftçi olan hemşerilerimize bedava verilmesiyle ilgili biz önergeyi verdik. Sumen altı yapmasınlar, çıkarsınlar, gündeme getirsinler. Hemen ne gerekiyorsa bizde dahil yapalım, Fındıklı elektriği bedava kullanabilsin” ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız kandili yakarız diyor, o kandil yakıyor'

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gönderdiği kandili de hatırlatan Alim, “CHP Genel Başkanı’nın öyle bir söylemi var. Fındıklı’da da belediye ellerinde. Kendisi elektriği bedava kullandıracakken, kandil kullanmaya başlamış. Bizim Cumhur İttifakımız’ın mensubu olan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı’mızda kendisine ilk kandili gönderdi. Cumhurbaşkanımız kandili yakarız diyor, o kandil yakıyor. Şaşırdı hangi kandili yakacağını. Diğerine ses çıkaramadığı için ancak kandil yakıyor. Bu sistemle kendisi kandil yakmaya başlayan bir kişi, elektriği çiftçilerimize bedava kullandırmayı vaat ediyor. Sıkıntı yok, yaparsa biz memnun oluruz. Çıkarız teşekkür ederiz. Çıksınlar Fındıklı’da elektriği çiftçiye bedava yapsınlar, biz tüm desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
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