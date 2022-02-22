AK Parti'nin önerisi kabul edildi: TBMM'nin marttaki çalışmaları saat 24:00'e kadar devam edecek

"Bu çerçevede PTT dünyadaki birçok posta kurumunun yaptığı gibi özel sektörle iş birliği yapıp, altınla ilgili fonlama yapıp ithalatı, ihracatı, satışı, takibi ve lojistiği konusunda iş birliği yapmaya başladı. PTT bir firma ile yaptığı sözleşme gereği 2 milyon dolar para aktararak bu işlemleri yapıp üç yılın sonunda da bu paranın geri iadesi ve gelişen marka değeri lojistikle birlikte de bu işi daha çok yapabilir hale gelmek adına yola çıktı. Bu süreçte 'para kayboldu' denilince hesaplar inceleniyor ve hesaplarda bu paranın olduğu tespitli ve müfettiş raporunda yer alıyor. Ancak daha sonra altın ithalatıyla ilgili bir karar değişikliğine gidip rejim değişikliğine gidilince firma işlem yapamaz veya daha az işlem yapabilir hale geliyor. Böyle olunca da PTT '2 milyon doları iade et' diye başvuruyor ancak ticaret yapıyorsunuz, iki tarafsınız, iki tarafın da hak ve menfaatleri var. Hak ve menfaatler çatışınca da tahkime gidiyor. Dolayısıyla işlem tahkimin sonucuna göre tekamül edecektir. O yüzden kaybolan, yok olan, iç edilen herhangi bir şey yok."