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Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:53+0300
2022-02-22T09:53+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
işçi
minibüs
servis
kaza
yaralı
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07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/akkuyu-nukleer-as-ngs-sahasinin-100-kilometre-yaricapinda-aktif-jeolojik-fay-hatti-bulunmamakta-1052884461.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işçi, minibüs, servis, kaza, yaralı

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı

09:53 22.02.2022
© AAAkkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Akkuyu Nükleer AŞ: NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamakta
19 Ocak, 11:36
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