https://tr.sputniknews.com/20220222/akkuyu-ngs-iscilerini-tasiyan-otobus-devrildi-13-yarali-1054105824.html

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T09:53+0300

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2022-02-22T09:53+0300

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

işçi

minibüs

servis

kaza

yaralı

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07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/akkuyu-nukleer-as-ngs-sahasinin-100-kilometre-yaricapinda-aktif-jeolojik-fay-hatti-bulunmamakta-1052884461.html

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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işçi, minibüs, servis, kaza, yaralı