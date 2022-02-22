https://tr.sputniknews.com/20220222/akkuyu-ngs-iscilerini-tasiyan-otobus-devrildi-13-yarali-1054105824.html
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:53+0300
2022-02-22T09:53+0300
2022-02-22T09:53+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
işçi
minibüs
servis
kaza
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054105798_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cd18197d889299c6bcaaeed6ce6a1cce.jpg
07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/akkuyu-nukleer-as-ngs-sahasinin-100-kilometre-yaricapinda-aktif-jeolojik-fay-hatti-bulunmamakta-1052884461.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054105798_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c3a511cc39bddc2a311ebdd754d9f315.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işçi, minibüs, servis, kaza, yaralı
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 13 yaralı
Abone ol
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.