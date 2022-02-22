https://tr.sputniknews.com/20220222/aksener-bu-milletin-huzura-adalete-liyakate-ihtiyaci-var-ayrimciliga-yandasa-hayir-diyor--1054101957.html

Akşener: Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor

Akşener: Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi. Akşener, "Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bu... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T04:36+0300

2022-02-22T04:36+0300

2022-02-22T04:35+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

mersin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Mersin'de, Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisini ziyaret etti.Buradaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Akşener, önlük giyip mandalina paketledi. Kadın işçilerle sohbet eden Akşener'e narenciye ürünlerinin yer aldığı kasa hediye edildi.Meral Akşener, daha sonra Erdemli ilçesine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu.Esnaf ziyareti sırasında bir dükkanda önlük giyip tantuni yapan Akşener, hazırladığı tantuninin tadına baktı.Akşener, daha sonra esnaf ziyareti yaptığı cadde üzerinde kurulan platformdan halka seslendi.Uzun süreden beri esnaf ziyareti yaptığını aktaran Akşener, programlarında toplumun sorunlarını dinlediğini söyledi.'Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize'Programlarında, toplumun tüm kesimleriyle karşılaştığını belirten Akşener, "Bu iki yılda herhalde 5 üniversite bitirmişimdir. Milletimin feraseti, irfanı, Türkiye'nin neye, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bu milletin huzura, adalete, liyakate ihtiyacı var, ayrımcılığa, yandaşa 'hayır' diyor" ifadesini kullandı.Esnafın, ülkenin ve ekonominin bel kemiği olduğunu vurgulayan Akşener, esnafın unutulduğunu savunarak, doğalgaz ve elektrik faturalarına zam yapılmasını eleştirdi.Bu milletin sesi duyuluncaya kadar gezmeye devam edeceğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:Meral Akşener, ele ele vererek Mersin'i Türkiye'nin en önemli illerinden biri haline getireceklerini belirtti.Akşener, konuşması sırasında bazı vatandaşlara mikrofon uzatıp, onların sıkıntılarını da dinledi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

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iyi parti, meral akşener, mersin