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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/almanya-abd-ve-fransadan-ukrayna-gorusmesi-1054100604.html
Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi
Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
almanya
abd
fransa
rusya
emmanuel macron
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır" ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.
almanya
fransa
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almanya, abd, fransa, rusya, emmanuel macron, joe biden

Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi

02:50 22.02.2022
© Flickr / SerenityRoseUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Flickr / SerenityRose
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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır" ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.
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