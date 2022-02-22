https://tr.sputniknews.com/20220222/almanya-abd-ve-fransadan-ukrayna-gorusmesi-1054100604.html

Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi

Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

almanya

abd

fransa

rusya

emmanuel macron

joe biden

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır" ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.

almanya

fransa

rusya

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almanya, abd, fransa, rusya, emmanuel macron, joe biden