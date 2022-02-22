https://tr.sputniknews.com/20220222/almanya-abd-ve-fransadan-ukrayna-gorusmesi-1054100604.html
Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi
Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:50+0300
2022-02-22T02:50+0300
2022-02-22T02:50+0300
ukrayna krizi
almanya
abd
fransa
rusya
emmanuel macron
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır" ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.
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almanya, abd, fransa, rusya, emmanuel macron, joe biden
Almanya, ABD ve Fransa'dan 'Ukrayna' görüşmesi
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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır" ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.