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Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış
Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış
Almanya'da üretici fiyatları Ocak'ta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde arttı 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T02:39+0300
2022-02-22T02:39+0300
ekonomi
almanya
fiyat
almanya federal istatistik kurumu
üfe
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Almanya'da enerji fiyatlarının yükselmesi ile üretici fiyatları tavan yaptı.Bloomberg'in haberine göre Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 2.2 arttı. ÜFE Aralık'ta yüzde 5 artarak rekor kırmıştı.ÜFE yıllık bazda da yüzde 25 ile rekor artış kaydetti. Beklenti yüzde 24.4'tü. ÜFE Aralık'ta yüzde 24.2 artmıştı.Enerji fiyatları yükselişte etkili oldu. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66.7 arttı.
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almanya, fiyat, almanya federal istatistik kurumu, üfe

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

02:39 22.02.2022
© AAAlmanya Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriyor
Almanya Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Almanya'da üretici fiyatları Ocak'ta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde arttı
Almanya'da enerji fiyatlarının yükselmesi ile üretici fiyatları tavan yaptı.
Bloomberg'in haberine göre Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 2.2 arttı.
ÜFE Aralık'ta yüzde 5 artarak rekor kırmıştı.
ÜFE yıllık bazda da yüzde 25 ile rekor artış kaydetti. Beklenti yüzde 24.4'tü. ÜFE Aralık'ta yüzde 24.2 artmıştı.
Enerji fiyatları yükselişte etkili oldu. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66.7 arttı.
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