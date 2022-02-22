https://tr.sputniknews.com/20220222/almanyada-uretici-fiyatlarinda-rekor-artis-1054100356.html

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

Almanya'da üretici fiyatları Ocak'ta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde arttı 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T02:39+0300

2022-02-22T02:39+0300

2022-02-22T02:39+0300

ekonomi

almanya

fiyat

almanya federal istatistik kurumu

üfe

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Almanya'da enerji fiyatlarının yükselmesi ile üretici fiyatları tavan yaptı.Bloomberg'in haberine göre Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 2.2 arttı. ÜFE Aralık'ta yüzde 5 artarak rekor kırmıştı.ÜFE yıllık bazda da yüzde 25 ile rekor artış kaydetti. Beklenti yüzde 24.4'tü. ÜFE Aralık'ta yüzde 24.2 artmıştı.Enerji fiyatları yükselişte etkili oldu. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66.7 arttı.

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almanya, fiyat, almanya federal istatistik kurumu, üfe