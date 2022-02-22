Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220222/amsterdamdaki-apple-magazasinda-silahli-soygun-rehine-oldugu-bildirildi-1054136553.html
Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi
Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:08+0300
2022-02-22T22:56+0300
dünya
hollanda
amsterdam
apple
silahlı soygun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053140355_0:76:3016:1772_1920x0_80_0_0_d537b770ea4339c632b3f12143f40bea.jpg
Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi. Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında. Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
hollanda
amsterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053140355_123:0:2803:2010_1920x0_80_0_0_21def3b6d6a5ffc605c6be9fc0f61167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, amsterdam, apple, silahlı soygun

Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi

22:08 22.02.2022 (güncellendi: 22:56 22.02.2022)
© REUTERS / Mike SegarApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi.
Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.
Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mağazada silahlı bir kişi bulunuyor. Polis ekipleri özel birimlerin de aralarında olduğu çok sayıda birimle durumu kontrol altına alabilmek için yerine intikal ettirildi. Apple Store'daki durumla ilgili bilgileri, oradaki soruşturma ve çabalarımızı koruyabilmek amacıyla kısıtlıyoruz."
Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında.
Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала