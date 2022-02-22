https://tr.sputniknews.com/20220222/amsterdamdaki-apple-magazasinda-silahli-soygun-rehine-oldugu-bildirildi-1054136553.html

Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi

Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T22:08+0300

2022-02-22T22:08+0300

2022-02-22T22:56+0300

dünya

hollanda

amsterdam

apple

silahlı soygun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053140355_0:76:3016:1772_1920x0_80_0_0_d537b770ea4339c632b3f12143f40bea.jpg

Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi. Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında. Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

hollanda

amsterdam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, amsterdam, apple, silahlı soygun