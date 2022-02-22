https://tr.sputniknews.com/20220222/amsterdamdaki-apple-magazasinda-silahli-soygun-rehine-oldugu-bildirildi-1054136553.html
Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi
Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:08+0300
2022-02-22T22:08+0300
2022-02-22T22:56+0300
dünya
hollanda
amsterdam
apple
silahlı soygun
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Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi. Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında. Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
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hollanda, amsterdam, apple, silahlı soygun
Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun: Rehine olduğu bildirildi
22:08 22.02.2022 (güncellendi: 22:56 22.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi.
Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.
Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mağazada silahlı bir kişi bulunuyor. Polis ekipleri özel birimlerin de aralarında olduğu çok sayıda birimle durumu kontrol altına alabilmek için yerine intikal ettirildi. Apple Store'daki durumla ilgili bilgileri, oradaki soruşturma ve çabalarımızı koruyabilmek amacıyla kısıtlıyoruz."
Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında.
Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.