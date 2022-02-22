https://tr.sputniknews.com/20220222/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-calistigi-okulda-oldurdu-1054103038.html

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Ankara'da 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T06:13+0300

2022-02-22T06:13+0300

2022-02-22T06:13+0300

türkiye

kadın cinayeti

ankara

okul

boşanma

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Dün akşam saatlerinde Sincan'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na okula gitti.Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.

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kadın cinayeti, ankara, okul, boşanma