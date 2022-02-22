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Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
Ankara'da 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T06:13+0300
2022-02-22T06:13+0300
türkiye
kadın cinayeti
ankara
okul
boşanma
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Dün akşam saatlerinde Sincan'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na okula gitti.Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.
türkiye
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kadın cinayeti, ankara, okul, boşanma

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

06:13 22.02.2022
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA / Yalçın Çelen
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Ankara'da 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü.
Dün akşam saatlerinde Sincan'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na okula gitti.
Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.
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