https://tr.sputniknews.com/20220222/antalyada-zincir-market-subesinde-cerrahi-maskeli-silahli-soygun-1054138480.html

Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli, silahlı soygun: Yaklaşık 5 bin TL çaldı

Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli, silahlı soygun: Yaklaşık 5 bin TL çaldı

Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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antalya

silahlı soygun

maske

türkiye

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Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki Migros market şubesine ticari taksiyle gelen yüzünde siyah cerrahi maske bulunan bir kişi markete girdi. Şüpheli içeri doğru yönelerek üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği görevliye uzattıktan sonra bir miktar parayı alıp dışarı çıktı. Şüpheli durdurduğu bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri ticari taksi şoföründen bıraktığı bölgede şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Kasadaki sayım çalışmalarının devam ettiği şüphelinin, 3 ile 5 bin TL arasında bir parayı çaldığı tahmin ediliyor.

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antalya, silahlı soygun, maske