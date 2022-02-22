https://tr.sputniknews.com/20220222/ato-baskani-elektrikte-indirimli-tarife-tum-isletmeleri-kapsamali-1054101243.html

ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı

ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı

ATO Başkanı Baran, elektrikte indirimli tarifenin tüm ticari işletmeleri kapsamasını istedi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T03:36+0300

2022-02-22T03:36+0300

2022-02-22T03:37+0300

ekonomi

gürsel baran

ato

ankara ticaret odası (ato)

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için işletmelere eşit koşulların sağlanması gerektiğini belirterek, "Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı" ifadesini kullandı.Baran, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart’a kadar tamamlamayı hedeflediği ve esnafa indirimli elektrik tarifesi öngören düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.ATO üyesi ticari işletmelerin son dönemde yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorlandığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:Esnafa yönelik gündeme gelen söz konusu çalışmada ayrım yapılmamasını isteyen Baran, "Ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı açısından işletmelere eşit koşulların sağlanması önemli. Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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gürsel baran, ato, ankara ticaret odası (ato)