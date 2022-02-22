https://tr.sputniknews.com/20220222/avcilarda-otomobil-park-halindeki-tira-carpti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1054101449.html
Avcılar'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Avcılar'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T03:57+0300
2022-02-22T03:57+0300
2022-02-22T04:01+0300
türkiye
tem otoyolu
avcılar
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İstanbul Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
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tem otoyolu, avcılar
Avcılar'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
03:57 22.02.2022 (güncellendi: 04:01 22.02.2022) Abone ol
TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.