https://tr.sputniknews.com/20220222/avcilarda-otomobil-park-halindeki-tira-carpti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1054101449.html

Avcılar'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Avcılar'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-22T03:57+0300

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türkiye

tem otoyolu

avcılar

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İstanbul Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

türkiye

avcılar

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tem otoyolu, avcılar