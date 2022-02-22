https://tr.sputniknews.com/20220222/bahceliden-sila-senturk-aciklamasi-siddete-tolerans-gosterilemez--1054106900.html

Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz

Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T10:38+0300

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devlet bahçeli

politika

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

sıla şentürk

kadına şiddet

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Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: * Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. * Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır. * Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir.

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devlet bahçeli, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, sıla şentürk, kadına şiddet