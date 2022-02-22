Türkiye
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/bahceliden-sila-senturk-aciklamasi-siddete-tolerans-gosterilemez--1054106900.html
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:38+0300
2022-02-22T10:43+0300
devlet bahçeli
politika
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
sıla şentürk
kadına şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052848342_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f55119dc08b8b20ad806b156b01890b5.jpg
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: * Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. * Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır. * Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052848342_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbe076161d75141dd404f2636adaa490.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, sıla şentürk, kadına şiddet

Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz

10:38 22.02.2022 (güncellendi: 10:43 22.02.2022)
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA /
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
* Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur.
* Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır.
* Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала