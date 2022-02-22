https://tr.sputniknews.com/20220222/bahceliden-sila-senturk-aciklamasi-siddete-tolerans-gosterilemez--1054106900.html
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:38+0300
2022-02-22T10:38+0300
2022-02-22T10:43+0300
devlet bahçeli
politika
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
sıla şentürk
kadına şiddet
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Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: * Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. * Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır. * Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir.
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devlet bahçeli, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, sıla şentürk, kadına şiddet
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
10:38 22.02.2022 (güncellendi: 10:43 22.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
* Sıla isimli kızımız vahşet dolu bir saldırıyla katledilmiştir. Beyaz gelinliğiyle evden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, kurşun sıkan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur.
* Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır.
* Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur. Kadınlarımızı ve kızlarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin ortak şikayetidir.