https://tr.sputniknews.com/20220222/bakan-donmez-turkiye-yenilenebilir-enerji-kurulu-gucunde-dunyada-12-avrupada-5-sirada-1054122657.html

Bakan Dönmez: Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada

Bakan Dönmez: Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, Türkiye'nin, toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12, Avrupa'da 5'inci sırada olduğunu belirterek, "Bu... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T15:20+0300

2022-02-22T15:20+0300

2022-02-22T15:20+0300

ekonomi

fatih dönmez

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

yenilenebilir enerji

açıklama

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Bakan Dönmez, 'Yenilenebilir Enerji Dernekleri Yöneticileriyle Buluşma Toplantısı' sonrası yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden birinin küresel sera gazı emisyonları olduğuna işaret ederek, uluslararası araştırmaların, dünyada sıfır karbon emisyonu için 4 trilyon dolara yakın bir yatırımın yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.Dönmez, bu yatırımlardaki aslan payının yenilenebilir enerjinin (YEKA) olacağını dile getirerek, "Sadece yeşil kaynaklardan üretimi değil, beraberinde ciddi bir teknoloji yatırımını, altyapı yatırımlarını, organize piyasalardaki işlem hacmini, depolama teknolojilerini de geliştiren, onları da olgunlaştıran bir süreç olacak." ifadesini kullandı.Yenilenebilir enerji kurulu gücünün son 20 yılda yaklaşık 4.5 kat arttığına dikkati çeken Dönmez, geçen yıl kurak mevsime rağmen elektriğin yüzde 36'sının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve ocak sonu itibarıyla 53 bin 787 megavat kurulu güce ulaşıldığını bildirdi.Dönmez, özellikle güneş ve rüzgarda YEKA modeliyle önemli başarılar elde edildiğini belirterek şöyle devam etti:Güneş ve rüzgar yatırımlarına KDV ve gümrük vergisi istisnası uygulandığına işaret eden Dönmez, "Bu süreci daha da ileri taşıyacak yeni düzenlemeler de inşallah kısa süre içinde devreye girecek. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilir hale gelecek. Böylece yatırımcılarımıza KDV ve gümrük vergisi istisnasının yanı sıra yüzde 30 oranında vergi indirimi ve 6 yıl boyunca da sigorta prim işveren desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.Dönmez, lisanssız üretim için sağlanan teşvik ve desteklerin arttığını dile getirerek şunları kaydetti:

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fatih dönmez, enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, yenilenebilir enerji, açıklama