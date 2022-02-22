https://tr.sputniknews.com/20220222/bakan-koca-siddet-suclularini-gozumuz-uzun-sureler-gormeyecek-1054139347.html
Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek
Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T23:43+0300
2022-02-22T23:43+0300
2022-02-22T23:44+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir nörologun saldırıya uğradığını duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir” dedi.
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fahrettin koca, sağlık bakanı
Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek
23:43 22.02.2022 (güncellendi: 23:44 22.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir nörologun saldırıya uğradığını duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir” dedi.