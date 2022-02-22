Türkiye
Donetsk lideri Puşilin, 1995- 2004 arasında doğanların silah altına alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220222/bergene-saygi-albumunde-yer-alacak-isimler-belli-oldu-1054107951.html
'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu
'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu
Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer) için bir saygı albümü hazırlanıyor. Yakın zamanda hayatını anlatan filmin de vizyona gireceği... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:01+0300
2022-02-22T11:01+0300
yaşam
bergen
albüm
şarkı
film
şarkıcı
hayat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054107717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_febb7036286f35e98f27650cb9af882b.jpg
Eski kocasından gördüğü şiddet sonucu önce sağ gözünü kaybeden, daha sonra da öldürülen şarkıcı Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.TGRT Haber'de yer alan habere göre; albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak:Melike Şahin - Kader DiyemezsinMelek Mosso - Yıllar AffetmezCeylan Ertem - Benim İçin ÜzülmeJehan Barbur - Sabır VerDerya Uluğ - Canım Dediklerim
https://tr.sputniknews.com/20220203/bergen-filminin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1053429665.html
bergen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054107717_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6c8637d01abe1586924bede4ee52536e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bergen, albüm, şarkı, film, şarkıcı, hayat

'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu

11:01 22.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeBergen
Bergen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olGoogle news
Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer) için bir saygı albümü hazırlanıyor. Yakın zamanda hayatını anlatan filmin de vizyona gireceği 'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu.
Eski kocasından gördüğü şiddet sonucu önce sağ gözünü kaybeden, daha sonra da öldürülen şarkıcı Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.
Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.
TGRT Haber'de yer alan habere göre; albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak:
Melike Şahin - Kader Diyemezsin
Melek Mosso - Yıllar Affetmez
Ceylan Ertem - Benim İçin Üzülme
Jehan Barbur - Sabır Ver
Derya Uluğ - Canım Dediklerim
Şarkıcı Bergen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu
3 Şubat, 14:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала