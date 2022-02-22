https://tr.sputniknews.com/20220222/bergene-saygi-albumunde-yer-alacak-isimler-belli-oldu-1054107951.html
'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu
'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu
Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer) için bir saygı albümü hazırlanıyor. Yakın zamanda hayatını anlatan filmin de vizyona gireceği... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:01+0300
2022-02-22T11:01+0300
2022-02-22T11:01+0300
yaşam
bergen
albüm
şarkı
film
şarkıcı
hayat
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Eski kocasından gördüğü şiddet sonucu önce sağ gözünü kaybeden, daha sonra da öldürülen şarkıcı Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.TGRT Haber'de yer alan habere göre; albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak:Melike Şahin - Kader DiyemezsinMelek Mosso - Yıllar AffetmezCeylan Ertem - Benim İçin ÜzülmeJehan Barbur - Sabır VerDerya Uluğ - Canım Dediklerim
https://tr.sputniknews.com/20220203/bergen-filminin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1053429665.html
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bergen, albüm, şarkı, film, şarkıcı, hayat
'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu
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Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer) için bir saygı albümü hazırlanıyor. Yakın zamanda hayatını anlatan filmin de vizyona gireceği 'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu.
Eski kocasından gördüğü şiddet sonucu önce sağ gözünü kaybeden, daha sonra da öldürülen şarkıcı Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.
Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.
TGRT Haber'de yer alan habere göre; albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak:
Melike Şahin - Kader Diyemezsin
Melek Mosso - Yıllar Affetmez
Ceylan Ertem - Benim İçin Üzülme
Derya Uluğ - Canım Dediklerim