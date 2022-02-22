https://tr.sputniknews.com/20220222/bergene-saygi-albumunde-yer-alacak-isimler-belli-oldu-1054107951.html

'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu

'Bergen'e Saygı' albümünde yer alacak isimler belli oldu

Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer) için bir saygı albümü hazırlanıyor. Yakın zamanda hayatını anlatan filmin de vizyona gireceği... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T11:01+0300

2022-02-22T11:01+0300

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yaşam

bergen

albüm

şarkı

film

şarkıcı

hayat

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Eski kocasından gördüğü şiddet sonucu önce sağ gözünü kaybeden, daha sonra da öldürülen şarkıcı Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.TGRT Haber'de yer alan habere göre; albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak:Melike Şahin - Kader DiyemezsinMelek Mosso - Yıllar AffetmezCeylan Ertem - Benim İçin ÜzülmeJehan Barbur - Sabır VerDerya Uluğ - Canım Dediklerim

https://tr.sputniknews.com/20220203/bergen-filminin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1053429665.html

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bergen, albüm, şarkı, film, şarkıcı, hayat