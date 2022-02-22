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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/biden-rusyanin-donetsk-ve-luhansk-halk-cumhuriyetlerini-tanima-kararini-kinadiklarini-acikladi-1054099085.html
Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı
Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:23+0300
2022-02-22T01:30+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
joe biden
antony blinken
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini" bağımsız olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putinin-donbass-ve-luganski-tanima-kararinin-ardindan-halk-kulama-icin-sokaklarda-1054095071.html
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rusya, abd, joe biden, antony blinken

Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı

01:23 22.02.2022 (güncellendi: 01:30 22.02.2022)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini" bağımsız olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.
Putin’in Donbass ve Lugansk’ı tanıma kararının ardından halk kutlamak için sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
DÜNYA
Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
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