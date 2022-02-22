https://tr.sputniknews.com/20220222/biden-rusyanin-donetsk-ve-luhansk-halk-cumhuriyetlerini-tanima-kararini-kinadiklarini-acikladi-1054099085.html
Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı
Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:23+0300
2022-02-22T01:23+0300
2022-02-22T01:30+0300
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini" bağımsız olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putinin-donbass-ve-luganski-tanima-kararinin-ardindan-halk-kulama-icin-sokaklarda-1054095071.html
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Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kınadıklarını açıkladı
01:23 22.02.2022 (güncellendi: 01:30 22.02.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini" bağımsız olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir 'devleti' tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.